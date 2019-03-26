التحالف يستهدف الحوثي بصرواح.. واستعادة مواقع في صعدة

أفادت مصادر "العربية" أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، مواقع للميليشيات غرب صرواح.

إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، مناطق جديدة ومواقع استراتيجية في محيط مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، في أقصى شمال البلاد، بعد معارك عنيفة.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في جبهة كتاف، تمكنت خلاله من تحرير سلسلة تباب في جبال "عنبان" وتبة الأريلات باتجاه مركز المديرية، إضافة إلى استكمال تحرير وادي الغول.

وأكدت أن قوات الجيش لا تزال تواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية.

وأوضح قائد محور كتاف، اللواء رداد الهاشمي، أن المواجهات العنيفة، المستمرة، أسفرت عن إحراق عربات وآليات عسكرية وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت الكثير من الأسلحة التي نهبتها الميليشيات من مخازن الدولة.

ويتقدم الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في معقل ميليشيات الحوثي، من عدة محاور ويضيق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".