بالأرقام.. حصيلة مروعة لانتهاكات الحوثي ضد قبائل حجور

وثق مركز حقوقي يمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 8 آلاف حالة انتهاك بحق المدنيين في مديرية كشر ومنطقة حجور بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) خلال الشهرين الماضيين.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المستقل، الاثنين، إن الميليشيات الحوثية قتلت 213 مدنياً، بينهم 24 طفلا و32 امرأة، وأصابت 496 مدنياً، بينهم 38 طفلاً و63 امرأة، في مديرية كشر ومنطقة حجور.

وأشار المركز، في ندوة عقدها تحت عنوان "حجور المأساة المستمرة"، إلى أن الميليشيا الانقلابية اختطفت وأخفت 176 مدنياً، وهجرت نحو 2665 أسرة وتسببت في نزوح 4856 أسرة.

كما فجرت وأحرقت 150 منزلاً، وحرمت 20 ألف طالب وطالبة من الدراسة في حجور جراء قصفها 45 مدرسة وتحويل 8 مدارس أخرى ثكنات عسكرية لعناصرها، ودمرت 5 أسواق وفجرت وأحرقت 35 بابوراً لنقل الماء وسيطرت على 186 مزرعة وأتلفت 45 مزرعة أخرى.

ودعا المركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى زيارة حجور والاطلاع على المأساة الإنسانية لمعرفة حجم الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين.

وشهدت مناطق حجور اليمنية اشتباكات عنيفة بين القبائل من جهة ومسلحي ميليشيا الحوثي من جهة أخرى منذُ أواخر يناير الماضي.

واستمرت القبائل في الدفاع عن المديرية طوال 50 يوماً، لتتمكن الميليشيا بعدها من إحكام قبضتها عليها، وارتكاب انتهاكات وجرائم حرب ضد المدنيين، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتفجير المنازل والتهجير القسري للسكان.