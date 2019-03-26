خبراء إيرانيون يدربون الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تزال تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وقال انها تستخدم "مواقع في المياه الدولية للتدريب على القيام بأعمال ارهابية مستخدمة قوارب بحرية، بتدريب من قبل خبراء ايرانيين".

وأكد العميد مجلي، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، أن الجيش الوطني ملتزم بالهدنة بشأن مدينة الحديدة رغم استمرار خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح أن الميليشيات ارتكبت 1935 خرقاً في محافظة الحديدة، منذ البدء في تنفيذ الهدنة (أواخر ديسمبر 2018)، لافتا إلى أن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 10 مواطنين، وجرح 613 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشاد الناطق باسم الجيش اليمني، بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا أن "عاصفة الحزم" التي يصادف اليوم ذكرى انطلاقتها، تمثل إعادة الحياة إلى العمل العربي المشترك.