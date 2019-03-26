1935 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة أدى لمقتل 110 يمنيين

قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده عبدالله مجلي، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 1935 خرقاً منذ إعلان وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وأسفرت الخروقات عن مقتل 110 مواطنين، وجرح 613 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد العميد مجلي أن الجيش اليمني ملتزم بهدنة الحديدة وفقاً لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك رغم استمرار خروقات الميليشيات الانقلابية.

وذكر العميد مجلي، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مدينة مأرب، أن ميليشيات الحوثي تستخدم مواقع في المياه الدولية للتدرب على القيام بأعمال إرهابية لتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مستخدمة قوارب بحرية، فيما يقوم بأعمال التدريب خبراء من إيران.

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وتطرق مجلي إلى انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة، وذكر أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 7921 انتهاكا بحق المدنيين في مناطق حجور خلال 50 يوماً، وأسفرت عن مقتل 255 مدنيا، بينهم 20 طفلاً و30 امرأة، وجرح 480 آخرون.

واستعرض العميد مجلي خلال المؤتمر، انتصارات الجيش الوطني في مختلف الجبهات، أبرزها ما تحقق في جبهة دمت الضالع، وتحرير مرتفعات استراتيجية شمال الجوف، واستعادة مناطق جديدة في جبهة كتاف بصعدة، وانتصارات جبهة حرض بحجة.

وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش اليمني "هو صمام أمان الوطن وحامي الجمهورية والدولة الاتحادية، وأنه عازم على حسم المعركة مع الميليشيات الانقلابية، ويتمتع بالروح المعنوية والقتالية العالية"، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق.