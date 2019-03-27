حكومة اليمن: على أعتاب الانتصار الكبير لإنهاء الانقلاب

قال مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، إن "اليمن وأشقاءه في دول التحالف، باتوا اليوم على أعتاب الانتصار الكبير لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه وأجندته الدخيلة على الثقافة والهوية العربية".

وفي الذكرى الرابعة لـ"عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل"، اللتين قادتهما السعودية، اعتبر المجلس أن "عاصفة إنقاذ اليمن (..) تمثل تحولاً هاماً في مسيرة العمل العربي المشترك للنهوض الحضاري واستعادة زمام المبادرة، إدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية".

وأشارت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن هذا "التضامن العربي التاريخي وجه صفعة مؤلمة وهزيمة قاسية للمشروع الإيراني التوسعي الذي أراد عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية تحويل اليمن إلى شوكة في خاصرة أشقائهم الخليجيين والعرب، وتهديد الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب، لابتزاز العالم".