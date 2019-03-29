الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي بارز في مديرية عبس

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مصرع قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي، مع عدد من مرافقيه، في المواجهات الدائرة بمديرية عبس في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأفاد أن القيادي الميداني في الميليشيات، المدعو أبو الحسن المؤيد لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه، خلال المعارك في أولى مناطق مديرية عبس، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وأطلق الجيش اليمني، في وقت مبكر الخميس، عملية عسكرية لتحرير أولى مناطق مديرية عبس المحاذية لمديرية حيران في محافظة حجة.

وحررت قوات الجيش مساحات واسعة، وأبرزها: قرى بني كديش وبني الأكوع والخادمة وذلك في إطار عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية عبس غربي محافظة حجة.

كما تمكنت من الوصول إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن، وقطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر.

وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار.

إلى ذلك باشرت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، تطهير المناطق المحررة في المديرية، من الألغام والعبوات الناسفة، التي خلفتها الميليشيا الحوثية، في الأحياء السكنية، والطرق العامة.

في غضون ذلك، أقدمت ميليشيا الحوثي، على تفجير مبنى من عدة طوابق في المديرية ذاتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب قوات الجيش الوطني منه.