الجيش يستدرج حوثيين حاولوا التسلل لصرواح.. ومقتل 19

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مصرع 19 حوثياً في كمين محكم نفذته قوات الشرعية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

واستدرجت قوات الجيش عناصر حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في المخدرة، وهاجمت تلك العناصر، ما أدى إلى مصرع 19 حوثيا، فيما أجبِر الباقين على الاستسلام.

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إلى ذلك، قتل ثمانية من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب شرقي تعز.

وقال مصدر عسكري إن قوات "اللواء 35 مدرع" تمكنت من التصدي لهجمات الميليشيا التي استخدمت فيها أسلحة ومعدات ثقيلة في جبهة الأقروض.

وأكد المصدر أن الجيش توغل في هجوم معاكس أسفر عن السيطرة على مواقع الهوبين والشقاق ومدرسة الخلل التي تسللت إليها كانت قد تسللت إليها عناصر ميليشيا الحوثي في وقت سابق.

وأشار إلى أن الاشتباكات تدور حالياً حول قمة جبل الرضعة في الأقروض جنوب شرقي مدينة تعز.