الحوثي يعدم يمنياً رفض تحويل منزله لثكنة عسكرية

أعدمت ميليشيات الحوثي، السبت، يمنياً في محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بعد رفضه تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن ميليشيات الحوثي أعدمت المواطن محمد الياسين في مديرية عبس، بسبب منعه عناصر الميليشيات من إدخال مدفعية ثقيلة في باحة منزله، الواقع قرب خطوط المواجهات الدائرة في غرب محافظة حجة.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن ميليشيات الحوثي تقوم بإدخال الدوريات والآليات القتالية إلى مزارع المواطنين، وهو ما يعرض المدنيين لخطر المواجهات.

ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات تدخل مدافع "الهاون" إلى مزارع المواطنين وتقوم بإخفائها في منازلهم، في وقت لا تزال فيها أسرهم، ما يجعلهم دروعاً بشرية.

وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية، اتهمت أكثر من مرة ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.