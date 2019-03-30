شاهد.. عشرات الأسرى الحوثيين في قبضة الجيش اليمني

عرض الجيش اليمني، السبت، صوراً ومقطع فيديو، قال إنها لـ45 حوثياً تم أسرهم في معارك خلال اليومين الماضيين بمديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، بينهم 5 جرحى.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الجيش الوطني أسر خلال اليومين الماضيين العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وحرر الجيش عدداً من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، حيث دارت معارك شرسة، سقط خلالها عدد من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتيل وجريح، بينهم قيادي ميداني يدعى "مهدي عبدالله المؤيد"، ومرافقوه.

وتشهد مديرية عبس معارك شرسة بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة، وميليشيا الحوثي الانقلابية، لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني.