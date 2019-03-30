شاهد.. لحظة إطلاق الحوثيين النار على موكب لوليسغارد

أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية النار، اليوم السبت، على الجرافة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة أثناء فتحها الحواجز لمرور موكب رئيس اللجنة الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد إلى مكان الاجتماع المحدد في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة، غرب البلاد.

وتظهر المشاهد لحظة توقف موكب كبير مراقبي الأمم المتحدة رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد في خط التماس بشارع الخمسين جراء إطلاق الميليشيات الحوثية النار صوب الجرافة التابعة للمقاومة المشتركة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة.

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وعقد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، السبت، اجتماعاً مع الوفد الحكومي في المدينة، والذي كان مقررا عقده أمس، لكن ميليشيا الحوثي عرقلت انعقاده.

وناقش الاجتماع المنعقد في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة التفاصيل الفنية في الخطة المعدلة لإعادة الانتشار والتي تسلمها الفريق الحكومي منتصف الأسبوع قبل الماضي وأعلن موافقته عليها في حينه.

وطلب الفريق الحكومي خلال الاجتماع المزيد من التوضيح حول تلك التفاصيل الفنية المتعلقة بالمرحلة الأولى لإعادة الانتشار، والتي لا تزال الميليشيات الحوثية الانقلابية ترفض تنفيذها، وفي مقدمتها تسليم موانئ الحديدة لقوات خفر السواحل ونشر المراقبين الدوليين فيها.

وكان رئيس لجنة الرقابة الأممية، بحسب مصادر إعلامية، اطلع قبل بدء الاجتماع على معرض صور للضحايا من عمال "مجمع إخوان ثابت الصناعي" في الحديدة الذين سقطوا بقذائف ورصاص قناصة الميليشيات الحوثية.