غريفثس: اتفاق الحديدة لا يزال سارياً

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس إن اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة لا يزال سارياً، مؤكداً تراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50%.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن غريفثس يوم الخميس قوله "لقد أفادت التقارير التي وردت إلينا بتراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50 في المائة، منذ بداية تفعيل قرار وقف إطلاق النار منذ نحو ثلاثة أشهر".

وأضاف: "ذلك في حد ذاته يعد تغييراً كبيراً يصب في صالح سكان الحديدة؛ لكن طموحنا أبعد من ذلك".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الجانبين يعقدان لقاءات يومية للوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن تفاصيل أول عملية إعادة انتشار للقوات في ميناء الحديدة، وفي ميناءين صغيرين آخرين، وستعقب ذلك مرحلة ثانية يجري فيها سحب الأسلحة الثقيلة والقوات البرية من المدينة.

وأردف "في حال نجاح المرحلة الأولى، فإن مرحلة نزع السلاح التالية ستكون أسهل بكثير"، متابعاً: "صحيح أنها تسير ببطء، لكن لا يجب أن يصدمنا ذلك".