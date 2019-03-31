آلاف الانتهاكات الحوثية ضد نساء الجوف.. قتل وحرمان من التعليم

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف شمال اليمن رصد 5519 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي، ضد المرأة بالمحافظة منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي.

وبيّن المكتب، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد، أن من بين الانتهاكات 20 حالة قتل و83 إصابة، إضافة إلى منع وحرمان 50 فتاة من الالتحاق بالتعليم في الكلية بمركز المحافظة، ووجود 40 حالة نفسية نتيجة الانتهاكات المتواصلة.

كما سجل الفريق خمسة آلاف حالة نزوح وتهجير للنساء بمحافظة الجوف فقط، مشيراً إلى تواجد نحو 25 ألف أسرة نازحة من مختلف المحافظات.

من جهته، قال مدير مكتب حقوق الإنسان، عبد الهادي العصار، إن "انتهاكات الحوثيين في محافظة الجوف طالت كل أشكال الحياة في ظل صمت وعجز دولي وأممي وإقليمي عن ردع هذه الميليشيات".

وأضاف التقرير أن "هناك العشرات من النساء اللواتي تعرضن للاحتجاز في مراكز التفتيش التابـعة للميليشيات، ومنعن من المرور كونهن أقارب لأشخاص في الشرعية، ما تسبب في تشتيت شمل الأسرة"، لافتاً إلى أن الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون بحق المرأة شملت جميع المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية.

ودعا مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل لوقف مسلسل الانتهاكات، وتوفير الحماية للمرأة، ووضع حد لمرتكبي هذه الجرائم.