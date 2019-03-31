اشتباكات متواصلة في الضالع.. "الحوثي" تحشد مقاتليها

تتواصل الاشتباكات شمال محافظة الضالع في جبهة مريس لليوم الثالث على التوالي.

وصد الجيش اليمني هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي في منطقة الزيلة، كما كبد الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت مصادر أن ميليشيات الحوثي حشدت أعدادا كبيرة من مقاتليها، تقدر بـ3 ألوية إلى جبهة مريس، وهي الألوية التي كانت تقاتل في حجور.

وتحاول الميليشيات من ذلك التقدم نحو مدينة الضالع، وتأمين محافظة أب من الجهة الشمالية الغربية، حيث يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة شرق محافظة إب ويسيطر على مديرية النادرة.