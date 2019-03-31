التحالف يقصف تعزيزات عسكرية حوثية في الضالع

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في منطقة العود شمال غربي محافظة الضالع.

كما قصفت تجمعات ومواقع الانقلابيين في جبل نصة بجبهة مريس شمال الضالع.

كذلك صد الجيش اليمني، الأحد، هجوماً عنيفاً للحوثيين بمنطقة الزيلة في جبهة مريس، مكبداً الميليشيات خسائر فادحة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى.

وحشد الانقلابيون أعداداً كبيرة من عناصرهم، واستدعوا 3 ألوية إلى جبهة مريس، بحسب مصادر محلية، والتي كشفت أن تلك الألوية هي نفس التي كانت تقاتل في حجور.

وتهدف الميليشيات من وراء هذا الحشد إلى التقدم نحو مدينة الضالع وتأمين محافظة إب من الجهة الشمالية الغربية، حيث يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة شرق المحافظة، ويسيطر على مديرية النادرة.

وفي مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، تمكن الجيش اليمني من أسر عشرات الحوثيين.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بأن الجيش الوطني أسر خلال اليومين الماضيين عشرات الانقلابيين خلال العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة في مديرية عبس.