اليمن.. اشتباكات عنيفة شمال الضالع و"الحوثي" يحشد

شهدت جبهة مريس في شمال محافظة الضالع، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، اشتباكات عنيفة. وصد الجيش اليمني هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي في منطقة الزيلة، مكبداً الميليشيات خسائر فادحة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي حشدت أعداداً كبيرة من مقاتليها.

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وأوضحت أن الميليشيات استدعت 3 ألوية إلى جبهة مريس، وكشفت أن تلك الألوية هي نفس التي كانت تقاتل في حجو.

وتهدف الميليشيات من وراء هذا الحشد إلى التقدم نحو مدينة الضالع وتأمين محافظة إب من الجهة الشمالية الغربية، حيث يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة في شرق المحافظة، ويسيطر على مديرية النادرة.

وفي مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، تمكن الجيش اليمني من أسر العشرات من ميليشيات الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الجيش الوطني أسر خلال اليومين الماضيين العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.