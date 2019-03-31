برلمان اليمن يستعد لعقد جلسته الأولى منذ الانقلاب

يستعد مجلس النواب اليمني لعقد الجلسة الأولى له منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، ويدعو كافة الأعضاء في الخارج والداخل لتحديد أماكنهم ليتم نقلهم إلى مكان انعقادها غير المعلن حتى الآن.

ففي رسالة حصلت "العربية" على نسخة منها، دعا نائب رئيس مجلس النواب في الداخل والخارج محمد الشدادي لحضور جلسة البرلمان في اليمن، لكن دون أن يحدد مكان انعقادها.

كما دعا الشدادي جميع النواب الموجودين خارج اليمن للتجمع في الرياض في موعد أقصاه 31 مارس، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد للجلسة، في حين أن على الأعضاء داخل اليمن تحديد أماكن تواجدهم لترتيب إجراءات نقلهم.

هذه الدعوة كانت حصيلة اتصالات وتنسيقات استمرت حوالي العام بغرض جمع شتات البرلمان اليمني، ومحاولة إقناع جميع أعضائه المتواجدين في الخارج لحضور الجلسة الأولى منذ الانقلاب.

يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني الأحياء حتى الآن 267 نائباً من أصل 301 انتخبوا في 2003، فيما يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من 134، وهو ما تسعى الشرعية وبدعم من التحالف لتوفيره، خصوصا أن النواب المقيمين داخل اليمن يبلغ عددهم 80 نائبا، نصفهم تقريبا يشارك في جلسات صورية يعقدها البرلمان في صنعاء تحت ضغط وإكراه الحوثي مع آخرين من أنصاره.