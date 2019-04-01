اليمن.. استنفار قبلي ضد الحوثيين بعد إعدام شيخ بارز

قتل شيخ قبلي بارز من محافظة عمران، شمال اليمن، اليوم الاثنين، على يد أحد مشرفي ميليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القبلي البارز في عمران، أحمد سالم السكني عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة وشيخ منطقة سكن في المديرية، إنه قتل على يد مشرف الحوثيين الأمني في منطقة "صرف" شرق العاصمة صنعاء المدعو أبو ناجي الماربي.

وأكد المصدر أن الشيخ "السكني"ذهب صباح اليوم الاثنين إلى منطقة صرف لحل مشكلة أرضية تابعة لأحد أبناء مديرية عيال سريح إلا أن عصابة الأراضي كانت بقيادة مشرف الحوثيين الأمني في منطقة "صرف" أبو ناجي الماربي الذي سلبه سلاحه الشخصي وباشره بإطلاق النار وأرداه قتيلاً.

وذكر المصدر أن المشرف الحوثي لا يزال يسرح في المنطقة على متن طقمه برفقة مسلحيه.

على الصعيد ذاته، قال المصدر إن القبائل تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم من مديريات ريدة وخارف وعيال يزيد وعيال سريح إلى العاصمة صنعاء للمطالبة بتسليم القاتل وتقديمه إلى يد العدالة.

وأضاف المصدر "إن حالة استنفار وغضب قبلي غير مسبوق في تلك المديريات التي استنكرت إعدام الشيخ "السكني" بطريقة بشعة على يد المشرف الحوثي الماربي.