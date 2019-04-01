قصف حوثي بـ"الهاونات" في الحديدة.. وإفشال محاولة تسلل

أفاد سكان محليون، مساء الأحد، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية، أطلقت قذائف الهاون، بكثافة، من أحياء سكنية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، باتجاه الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي. وأضافوا أنهم شاهدوا عشرات القذائف تنطلق من وسط الأحياء المكتظة، صوب مربعات سيطرة القوات المشتركة، في الجزء الشرقي من مدينة الحديدة.

وتشهد الحديدة، غربي اليمن، تصعيدا مسلحا كبيرا من جانب ميليشيات الحوثي، حيث نفذت خلال الساعات الماضية هجمات عدة صوب مناطق المقاومة المشتركة في شارع صنعاء وأطراف المدينة.

وشنت عناصر الحوثي، في الساعات الماضية، هجمات مكثفة محاولة التقدم صوب المربعات الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة، داخل مدينة الحديدة، غير أنها فشلت، كما تكبدت قتلى وجرحى.

موضوع يهمك بعروض مسرحية وموسيقية تحتفل فرنسا بدءا من اليوم الأحد وطوال معظم العام الجاري، بمرور 130 سنة على افتتاح أشهر برج في... هتلر أمام البرج الذي تمر 130 سنة على افتتاحه في باريس الأخيرة

وفي السياق، تصدت وحدات من ألوية العمالقة، مساء الأحد، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

ومهدت الميليشيات للعملية بإطلاق العديد من قذائف الهاون، غير أن المقاومة المشتركة أحبطت الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر قاسية.

ويأتي هذا التصعيد الممنهج ضمن محاولات الميليشيات المدعومة إيرانيا، التهرب من التزاماتها تجاه اتفاق السويد، لاسيما بعد اجتماع رئيس اللجنة الأممية الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مع الفريق الحكومي وضباط الارتباط المنبثق عنه، السبت، لوضع اللمسات الفنية الأخيرة لإعادة الانتشار ضمن الخطة الجديدة.