الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة حجة

حقق الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مكاسب ميدانية جديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، إثر معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني نجحت في تحرير قرية الطينة غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس، مؤكدا أن المواجهات لا تزال على أشدها، في ظل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، واستعادة طقمين قتاليين.

وكانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أطلقت الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة، حررت خلالها عددا من القرى في مديرية عبس، بالإضافة إلى تمكنها من قطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر، وتكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتسببت المعارك في موجة نزوح كبيرة للمدنيين في قرى الأكوع والخادمة وبني كديش والشرقي بمديرية عبس، جراء القصف المدفعي للحوثيين.

وقال مدير مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حجة أنس العرقبي، إن عدد الأسر التي نزحت باتجاه مديرية حيران بلغ أكثر من 500 أسرة.