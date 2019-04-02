اليمن.. 5 آلاف حالة انتهاك ضد النساء على يد الحوثيين

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف اليمنية عن رصده أكثر من 5 آلاف حالة انتهاك بحق المرأة من قبل ميليشيات الحوثي، في المحافظة منذ عام 2016 وحتى 2018.

وذكر المكتب في مؤتمر صحافي عقده بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، أن الانتهاكات شملت 20 حالة قتل، و83 إصابة، والتسبب في منع وحرمان 50 فتاة من الالتحاق بالتعليم في الكلية بمركز المحافظة، وإصابة 40 حالة بحالات نفسية نتيجة لانتهاكات.

كما سجل الفريق خمسة آلاف حالة نزوح وتهجير للنساء بمحافظة الجوف فقط، مشيرا إلى تواجد نحو 25 ألف أسرة نازحة من مختلف المحافظات.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان عبد الهادي العصار "إن انتهاكات الميليشيات في محافظة الجوف، طالت كل أشكال الحياة في ظل صمت وعجز دولي وأممي وإقليمي عن ردع هذه الميليشيات".

وأضاف التقرير" هناك العشرات من النساء اللواتي تعرضن للاحتجاز في مراكز التفتيش التابـعة للميليشيات، ومنعن من المرور كونهن أقارب لأشخاص في الشرعية اليمنية، ما تسبب في تشتيت شمل الأسرة والعائلة"، لافتا إلى أن الميليشيات ارتكبت الانتهاكات لحقوق المرأة شملت جميع المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية.

ودعا مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل لوقف مسلسل الانتهاكات، وتوفير الحماية للمرأة، ووضع حد لمرتكبي هذه الجرائم.