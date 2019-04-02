اليمن.. مقتل 11 حوثياً في المعارك بشمال الضالع

لقي ثلاثة قيادات من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قناصة قوات الجيش اليمني نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

إلى ذلك قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني شمالي المحافظة.

وبالتزامن مع القصف، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك بمنطقة العود.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.

الحوثيون يستميتون لاستعادة السيطرة على مواقع فقدوها

وكان الجيش اليمني أعلن أمس الاثنين مصرع وإصابة 267 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم أفارقة، خلال المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر في بيان أن قوات الجيش اليمني صدّت خلال هذه الفترة عدة هجمات لميليشيات الحوثي التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت، شمالي محافظة الضالع.

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وأسفرت المعارك عن مصرع 167 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الميداني المدعو ابراهيم علي قايد الأقرع، و30 صوماليا، بينما أصيب 100 آخرين، علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

ونقل عن شهود عيان أنهم شاهدوا ما يقارب من سبعة أطقم تقل جثثا لعناصر حوثية وصلت إلى مدينة دمت، فيما شيعت الميليشيا في قرية "الأحرم" في دمت عشرات القتلى من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في مواجهات جبهات الضالع المختلفة.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو للمعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثي في جبهة مريس.

إصابة 7 مدنيين بينهم أطفال في قصف حوثي

في سياق متصل، أصيب سبعة مدنيين في محافظة الضالع جنوب اليمن، بينهم أطفال، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، المتمركزة في جبل السوداء واستهدف قرى بيت الشوكي غرب قعطبة.

وقالت مصادر محلية إن إحدى القذائف سقطت في بقالة المواطن أحمد سيف الجسري بمنطقة بيت الشوكي، وأسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال. وأوضحت أن قذيفة أخرى وقعت في ذات القرية أدت إلى إصابة مواطنين آخرين.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات الضالع فيما نقل بعضهم إلى مدينة عدن نظرا لخطورة الإصابات.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى قصف الأحياء السكنية بالتزامن مع تضييق الخناق عليها من قبل قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها شمال الضالع، حيث تدور مواجهات عنيفة، منذ أيام.