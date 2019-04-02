لقاء بين التحالف ومسؤولين أمميين يبحث تدخل إيران باليمن

التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، القيادة المشتركة ورئيس "لجنة الجزاءات" في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 2140، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.

كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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ويستمر الحوثيون بانتهاكاتهم المتكررة والمختلفة في اليمن، حيث قاموا اليوم باقتحام منزل محافظ المحويت، صالح سميع، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واقتياد حارس المنزل إلى السجن. كما فجروا منزل الشيخ القبلي محمد علي الفقيه، في قرية الذراع الواقعة بوادي حريب المحايد لنهم بعد أن قامت بنهبه.

كما منعت ميليشيات الحوثيين، اليوم الثلاثاء، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من تشغيل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن، تمهيدا لإعادة موقع مخزون الحبوب.