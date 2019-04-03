الجيش يواصل تقدمه في حجة وسط انهيارات بصفوف الحوثيين

واصلت قوات الجيش اليمني في محافظة حجة تقدمها الميداني المتسارع في مديرية عبس بإحكام السيطرة وتحرير عدد من القرى الجديدة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، الخميس الماضي.

موضوع يهمك دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، الأربعاء، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، حيث قصف... اشتباكات عنيفة شمال الضالع والجيش يقصف مواقع الحوثيين اليمن

وخاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في بني حسن، إحدى عزل مديرية عبس، وحررت خلالها عددا من القرى.

ومن ضمن القرى التي حررها الجيش اليمني وأحكم سيطرته عليها وطهرها من عناصر الميليشيات الحوثية مناطق بني الأكوع والرزام والباكرة وبني كديش وأم الضبع والطينة.

وكبد الجيش اليمني ميليشيات الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد القتالي.

وتشهد صفوف الميليشيات الحوثية انهيارات كبيرة مع التقدمات المتسارعة التي يحققها الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.