الحديدة.. جريمة حوثية جديدة تزهق أرواح 3 نساء

سقط قتلى وجرحى مدنيون بينهم نساء، الأربعاء، بقصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف حيا سكنيا شرق مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية استهدفت بالمدفعية مدرسة النجاح في حي الربصة، ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء، فيما أصيب آخرون من المدنيين.

كما تسبب القصف الحوثي بأضرار كبيرة لحقت عددا من المباني وممتلكات المواطنين في المنطقة المستهدفة.

إلى ذلك قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفا عنيفا على مواقع تتمركز فيها ألوية العمالقة، وعلى منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح أن القصف الحوثي تنوع بين قصف بقذائف مدفعية الهاون وصواريخ ( لو ) الموجهة، رافقه استهداف مكثف بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

يأتي ذلك في ظل الهدنة الهشة التي أعلنتها الأمم المتحدة منتصف ديسمبر الماضي، حيث لم تتوقف خروقات الميليشيا الانقلابية التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين.