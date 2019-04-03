اليماني يبحث مع غريفثس معوقات تنفيذ اتفاق ستوكهولم

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، المبعوث الأممي مارتن غريفثس لمناقشة المعوقات أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إبرامه، حسب ما جاء على موقع "سبأ.نت".

وأكد وزير الخارجية موقف الحكومة اليمنية الملتزم بضرورة تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مذكرا بالتنازلات التي قدمتها الحكومة من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام.

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كما أكد أن "التعنت والمماطلة من قبل ميليشياj الحوثي الانقلابية الموالية لإيران قد يؤدي لإفشال الاتفاق، وهو ما سينعكس سلبا على جهود إحلال السلام في اليمن، وسيحد من فرص الذهاب إلى جولة مشاورات الحل السياسي، كون اتفاق ستوكهولم يعطي صورة حقيقية عن مدى جدية الحوثيين في التعامل مع الحل السياسي الشامل". وشدد على أن تنفيذ الاتفاق مرهون بالضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بموقف الحكومة اليمنية وموافقتها على تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى والخاصة بالانسحابات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصان على إنجاح اتفاق ستوكهولم، وأنه سيبذل مزيدا من الجهود من أجل تحقيق السلام في اليمن.