جريمة قتل الشيخ "السكني" تتفاعل.. وقبائل صنعاء تهدد الحوثي بالانتقام

تفاعلت حادثة مقتل الشيخ القبلي أحمد سالم السكني أحد شيوخ قبائل عيال سريح البكيلية اليمنية على يد قيادي حوثي في صنعاء الاثنين الماضي خلال الساعات الماضية بشكل حاسم تجاه ميليشيات الحوثي للضغط من أجل تسليم المتهم بالقتل إلى القضاء.

وأفادت مصادر قبلية في صنعاء أن عددا من شيوخ قبائل بكيل هددوا بقطع الطرق الرابطة بين محافظة صعدة والعاصمة صنعاء في مناطق عمران، وسحب جميع أبنائها القبائل من الجبهات والذين يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية للضغط على سلطات الانقلاب لتسليم القيادي الحوثي (أبو ناجي الماربي) مشرف المنطقة الأمنية في ضاحية صرف.

وأكد شيوخ قبليون أن أعدادا كبيرة من قبائل عيال يزيد، وعِيال سِريح وقبائل أخرى متضامنة يحتشدون حاليا في مخيم نصب بمنطقة صرف للمطالبة بتسليم القاتل للمحاكمة.