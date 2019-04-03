محافظ صعدة: الشرعية تقترب من تحرير المديرية الـ4 بالمحافظة

أكد محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي لـ"العربية"، أن هناك 3 مديريات في المحافظة تم تحريرها، مع اقتراب تحرير المديرية الرابعة.

وأشار الوائلي، أن هناك معارك تدور في 8 مديريات من محافظة صعدة من أصل 15 مديرية، وأن الجيش لا يبعد سوى 30 كيلومترا من مركز المحافظة، مؤكداً أنه بالتعاون مع قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية سيتم إعادة فتح منفذ البقع في الأيام المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الأمنية لمحافظة صعدة برئاسته في محافظة مأرب اليمنية، بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود، ووكيل جهاز الأمن السياسي العميد الركن نور الدين اليامي ومدير عام شرطة المحافظة وقادة الوحدات والفروع الأمنية بالمحافظة.

وقد ناقش الاجتماع آلية النزول الميداني والانتشار الأمني في المديريات المحررة وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية فيها والتمهيد لعودة المواطنين إليها واستلام المنافذ الدولية في المحافظة وإعادة فتحها.

وأفاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود على أهمية تفعيل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأنه تم تكليفه من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، إضافة إلى مدير عام شرطة محافظة صعدة العميد الركن محمد أحمد غالب، ومدير عام المنافذ بالجمهورية، بالنزول إلى المناطق المحررة في محافظة صعدة وإعادة فتح منفذ خباش البقع ووضع الخطة الأمنية للمناطق المحررة في محافظة صعدة وترتيب الأمن فيها.