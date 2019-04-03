36 معتقلاً في سجون الحوثي يشكون: تعذيب مفرط وحرمان

قال محامي يمني، الثلاثاء، إن 36 من المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، تعرضوا للتعذيب، وسوء المعامله التي زادت خلال الفترة الأخيرة تجاههم بشكل جنوني.

وقال عبدالمجيد صبره، وهو محام يمثل 36 معتقلا أحالتهم ميليشيات الحوثي للمحاكمة بتهم كيدية، إن المعتقلين الذين مثلوا "اليوم في صنعاء أمام محكمة حوثية تعرضوا للتعذيب وتأجلت الجلسة إلى يوم السبت".

وأضاف "إن المعتقلين تعرضوا للضرب وغيره من الإساءات الجسدية منذ اعتقالهم، والتي تراوحت بين سنتين وأربع سنوات".

وقال إنهم محتجزون في زنازين تحت الأرض ومحرومون من الطعام والدواء.

ووجه المحامي صبره نداء استغاثة باسم المعتقلين الذين قال إنهم "جميعا دون استثناء يشتكون أن سوء المعاملة التي يعانون منها كل مرة زادت خلال الفترة الأخيرة تجاههم بشكل جنوني ومفرط من بعد تعيين المدعو يحيى سريع".

وأضاف "ما إن بدأت إجراءات الجلسة حتى كان كل همهم هو أن يطرحوا للمحكمة سوء المعاملة التي يتعرضون لها، وقد تحدث للمحكمة والنيابة الدكتور يوسف البواب، حيث ذكر لها أن المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها تتنافى كليا مع كرامتهم كبشر ومع فطرتهم الإنسانية".

وأفاد أن من ضروب المعاملة القاسية التي ذكروها تعرضهم للضرب والتقييد بالسلاسل ووضعهم في البدروم، كما أخذوا منهم كل ملابسهم الخاصة حتى الملابس الداخلية ما عدا بدلة السجن.

وأضاف "وأكد المعتقلون الـ 36 ومن بينهم نصر السلامي أن تلك المعاملة السيئة والمهينة التي يتعرضون لها ليست قاصرة عليهم بل شملت كل المعتقلين في الأمن السياسي".

وهؤلاء المعتقلون الذين أحالتهم الميليشيات للمحاكمة هم من مناهضي مشروعها الانقلابي، وبينهم أكاديميون وأساتذة جامعات وباحثون.