اليمن.. أمهات المختطفين تناشد إنقاذ أبنائهن من سجون الحوثيين

نظمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تصعيدية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء للمطالبة بسرعة إنقاذ أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرياً لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، من الموت تحت التعذيب، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء استغاثة طالبت فيه المفوضية السامية والصليب الأحمر بالقيام بمهامهم الإنسانية تجاه المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، وبالأخص سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي يتعرض فيه المختطفون للتحرش الجنسي وتعريتهم أمام بعضهم.

وقالت الأمهات في بلاغهن إن أبناءهن المختطفين في سجن الأمن السياسي يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، فمنذ أسبوعين على التوالي تمنع إدارة السجن الزيارات عن بعض المختطفين بعد أن منعتها عن جميعهم لمدة أسبوع، كما منعت إدخال الطعام والدواء، وصادرت جميع ملابسهم وأدواتهم الشخصية والفرش والأغطية، ومنعت عن المرضى منهم الأدوية حتى المهدئات.

وأضافت الأمهات أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع الدواء، بل عاقبوا كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل وكل من يطالب بإسعاف زميله بالزنزانة يتعرض للتعذيب، هذا مع حرمانهم من التعرض للشمس منذ عدة أشهر مما تسبب بظهور الأمراض الجلدية عليهم ولم يسلموا من التعذيب الجسدي.

وأكدت الأمهات أنهن وأبناءهن يتعرضون للإهانة على يد المدعو "يحيى سريع" ومعاونيه من مشرفي جماعة الحوثي المسلحة، الذين يعذبون المختطفين بطرق وحشية ويبتزون أهاليهم.

كما نددت الأمهات بالمحاكمات الباطلة التي يتعرض لها أبناؤهن تحت التعذيب، واعتبرن ما حدث بالأمس من امتهان للمختطفين الـ36 في المحكمة الجزائية عملا غير إنساني حيث إن المختطفين قدموا شكوى بالتعذيب والحرمان من الدواء والحبس الانفرادي وحرمانهم من الأكل والملابس.

وناشدت أمهات المختطفين النخوة والمروءة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية بالوقوف معهن ومساندتهن في قضيتهن العادلة والعمل على إنهاء معاناة مئات المختطفين والمخفيين قسرياً وذويهم التي طال أمدها.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات المدنيين من الأكاديميين والصحفيين والطلاب والمواطنين يقبعون خلف قضبان سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المسلحة منذ أربعة أعوام، ويتعرض فيه المختطفون والمخفيون قسرياً لشتى أنواع التعذيب وانتهاك حرمة إنسانيتهم.