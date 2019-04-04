قذيفة حوثية "تُدمي" طلبة مدرسة شمال صنعاء

قتل 3 وأصيب نحو 14 طالباً يمنياً، الأربعاء، في انفجار قذيفة مضادة طيران من مخلفات ميليشيا الحوثي، أثناء اللعب بها داخل فصل مدرسي، في إحدى مدارس همدان، شمال غربي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "إن أحد طلاب المدرسة، بينما كان ذاهباً لمدرسته، في بيت دوة، الأربعاء، وجد في الطريق قذيفة مضادة طيران، فحملها ودخل بها إلى الصف الذي يدرس فيه، الأول الإعدادي".

وأوضحت أن الطالب قام باللعب بالقذيفة داخل الفصل، فضربها على الماسة، ما أدى إلى انفجارها، حيث أودت بحياة ثلاثة طلاب وإصابة 14 آخرين، بينهم الطالب الذي كان يلعب بالقذيفة التي أدت إلى قطع يده من المفصل.

وبحسب المصادر فقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة صنعاء، حيث إن بعضهم في حالة خطرة.

وذكرت المصادر أن القذيفة هي من مخلفات الحرب الحوثية التي كانت تستخدمها كذخيرة خاصة بمضادات الطيران، وتطلقها بشكل عشوائي في سماء العاصمة صنعاء ومحيطها.

وأدت مخلفات الحرب الحوثية إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين معظمهم من الأطفال.