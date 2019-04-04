مسام: ألغام الحوثي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

قال مساعد المدير العام لمشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، خالد العتيبي، الخميس، إن "كمية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية، صنفت اليمن الأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم برعاية مشروع "مسام" بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، احتفاء باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.

وأضاف العتيبي أن الفرق الهندسية العاملة في المشروع البالغة 32 فريقاً تمكنت من نزع أكثر من 55 ألف لغم وعبوة ناسفة بمختلف أشكالها وأنواعها في خمس محافظات يمنية فقط منذ انطلاق المشروع بعد منتصف العام الماضي 2018.

من جانبه، دعا وكيل محافظة مأرب اليمنية، علي الفاطمي، المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى الخطر الكبير الذي يهدد حياة اليمنيين حاضراً ومستقبلاً بسبب الألغام التي زرعتها وتزرعها ميليشيا الحوثي.

وذكر أن كارثة الألغام التي تهدد حياة اليمنيين الآمنين هي واحدة من النتائج الكارثية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

إلى ذلك أشار رئيس "منظمة هود"، سليم علاو، في كلمته عن المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في اليمن إلى آخر الإحصائيات لضحايا الألغام من المدنيين المسجلة التي بلغت 2584 ضحية للألغام من المدنيين بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.