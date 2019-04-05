عميد بلدية غريان: الجيش الليبي دخل دون خسائر بالأرواح

قال البهلول الصيد، عميد بلدية غريان، للحدث إن الجيش ذهب إلى طرابلس بطلب من الأهالي، وأكد أن المواطنين في المدينة قد خرجوا لاستقبال قوات الجيش ليلا.

وأكد الصيد أن الجماعات التي كانت موجودة في المدينة تتألف من شبان غرر بهم من قبل الإخوان للقيام بما قاموا به.

وأضاف عميد بلدية غريان المكلف من قبل الحكومة المؤقتة البهلول الصيد خلال مداخلة هاتفية له مع "الحدث" أن المدينة كانت تعاني من ممارسات مجموعات مسلحة تتبع لجهات مختلفة بينها الإخوان، ولكن بعد دخول الجيش تمت السيطرة على زمام الأمور وباتت المدينة مؤمنة.

وأضاف الصيد أن مدينة غريان قد جرى تهميشها طيلة 4 سنوات، وعانت من مشاكل كثيرة بعد دخول الميليشيات إليها.