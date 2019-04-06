الإرياني: الحوثيون يغرسون الطائفية داخل اليمن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تقوم بغرس أفكار وقِيَم طائفية في عقول الشباب من خلال تدريس الفكر الطائفي في المدارس، وإجبار الطلاب على ترديد الشعارات التي ترددها الميليشيا، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي.

وأوضح الإرياني، خلال لقائه في برلين الجمعة مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، جايدي ينسن، أن ميليشيا الحوثي تقوم بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول النشء من خلال تدريس الفكر العقائدي الطائفي في المدارس وإجبار الطلاب على ترديد صرخة الموت التي تعتنقها الميليشيا.

كما أكد أن ذلك "ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي ويتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

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وقال إن اليمن يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2015، وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات والبنى التحتية ونهب الموارد والأموال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات وتحميل المواطنين أعباء مالية من خلال الجبايات الإضافية لترتفع مستويات الفقر إلى حدود غير مسبوقة.

إلى ذلك، أشار إلى خطورة تجنيد الأطفال الذي تقوم به الجماعة الانقلابية على التعايش المجتمعي والسلم الأهلي، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تعد لتجنيد نحو 50 ألف طفل، وذلك حسب معلومات مؤكدة ومرصودة لدى الحكومة.

وبيّن أن الميليشيا قامت بتحويل المدارس إلى مراكز للاستقطاب والتجنيد.