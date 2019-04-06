الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقصف مقر لجنة إعادة الانتشار

قصفت ميليشيات الحوثي، السبت، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة في اليمن.

واستهدفت الميليشيات الحوثية لجنة إعادة الانتشار عدة مرات في إطار محاولاتها لعرقلة عمل اللجنة.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، قصف الحوثيون مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.

ووقتذاك، قال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة، إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً استهدفت مقر الفريق الحكومي في الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية (هاوتزر).

وكان قصف 19 مارس/آذار هو الثالث لمقر اللجنة خلال أيام محدودة بهدف نسف اتفاق السويد.

وأكد الحوثيون مرارا أنهم لن يتخلون عن مدينة الحديدة الساحلية، وهو ما يعني رفض تنفيذ اتفاق السويد.