التحالف ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف حي سكني بصنعاء

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد، إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة.

وأفاد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية شرق العاصمة صنعاء بعيدا عن المناطق السكنية.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حولت المعسكر إلى مركز تدريبي لعناصرها، ومخزناً للأسلحة.

وكانت طائرات التحالف استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ذات المنطقة.

وكانت مصادرنا أفادت بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.