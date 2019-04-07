الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني شرق صنعاء

واصلت قوات الجيش اليمني، الأحد، تقدمها الميداني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية المدوار في منطقة المدفون، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمي وعدد من التباب المحيطة به.

وأكدت، أن قوات الجيش بإسناد جوي مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل تقدمها الميداني باتجاه منطقة المدفون.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت تحركات وتعزيزات الميليشيات إلى مناطق المواجهات كإسناد جوي لتقدم قوات الجيش خلال العملية العسكرية التي ينفذها منذ عدة أيام.

وذكر مصدر عسكري، أن الغارات استهدفت مواقع وتحركات الميليشيا في مواقع مفرق قطبين والرمادة وجبل المش.

وكبدت قوات الجيش وغارات التحالف الميليشيا الانقلابية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.