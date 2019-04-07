اليمن.. ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 50 ألف طفل

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، جندت أكثر من 50 ألف طفل مستغلةً الأوضاع الاقتصادية لأسرهم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تسببت بها منذ انقلابها في العام 2014م، معتبرا أن ذلك الأمر "ينذر بكارثة مستقبلية حقيقية".

وحذر الإرياني، من خطورة تجنيد ميليشيا الحوثي، للأطفال والزج بهم في جبهات القتال في مخالفة واضحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الأطفال، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في برلين نائب رئيس مجلس السياسات الخارجية الألماني فولكر ستانزر.

وحذر المسؤول اليمني من نوايا إيران في السيطرة على باب المندب، لتتمكن من السيطرة على أهم ممرات الملاحة العالمية والتي يمر عبرها ما يزيد عن 12% من حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن إيران لم تقدم شحنة مساعدات واحدة للشعب اليمني بل قدمت الصواريخ والأسلحة والخبراء العسكريين لقتلهم وتدمير بلادهم.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن الجيش الوطني المسنود بتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية قادر على حسم المعركة عسكرياً، لكن الشرعية والتحالف يضعان الجانب الإنساني وحماية المدنيين في قائمة الأولويات، لافتا إلى أن تأخير الحسم العسكري ليس إلا مراعاةً لهذه الجوانب.