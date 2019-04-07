صنعاء.. انفجار مخزن أسلحة للحوثيين وسقوط قتلى وجرحى

قالت مصادر محلية، إن انفجاراً عنيفاً هز العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، جراء انفجار أحد مخازن الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، متسبباً في سقوط عدد من القتلى والجرحى وتضرر بعض المنازل المجاورة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية، أن الانفجار كان في أحد المستودعات التابعة لميليشيات الحوثي، والممتلئة بكميات كبيرة من البراميل المعبأة بالمواد المتفجرة في شارع الأربعين بمنطقة سعوان شمال صنعاء.

وأفادت، أن الانفجار أدى إلى أضرار كبيرة في المنازل المجاورة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من طالبات مدرسة الراعي المجاورة لموقع الانفجار وعدد من المواطنين الساكنين والمارة (لم تذكر إحصائية محددة لعدد القتلى والجرحى).

وبحسب شهود عيان من أبناء المنطقة فقد استمرت الانفجارات المتتالية ما يقارب النصف الساعة، ما يؤكد أنها كانت عبارة عن انفجار مخزن صواريخ أو أسلحة وذخائر، خاصة أن ميليشيات الحوثي منعت المواطنين من الاقتراب والتصوير لموقع الانفجار.

وأكدت المصادر المحلية أن الميليشيات الحوثية تقوم منذ فترة كبيرة بتعبئة وتخزين المواد المتفجرة ليلاً بواسطة ناقلات كبيرة محملة بالمواد المتفجرة.

وقالت المصادر، إن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وجه أتباعه بنقل ما تبقى من مخازن الأسلحة في كهوف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، إلى منازل ومقار تابعة للميليشيا في أحياء ذات كثافة سكانية بالعاصمة صنعاء.

وتحدثت مصادر أن ميليشيات الحوثي تفرض حظر تجوال في بعض أحياء العاصمة، في محاولة للتعتيم على نقل الأسلحة وتخزينها خشية استهدافها.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تقوم باتخاذ المناطق المكتظة بالسكان مواقع عسكرية، وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية، إذ تقوم بإطلاق الصواريخ من داخل مناطق سكنية، إضافة إلى تكديس الأسلحة، ومعامل المتفجرات وغيرها، في جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.