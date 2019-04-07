التحالف يقصف معسكرا للحوثي في ضاحية شرق صنعاء

أفاد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في ضاحية سعون شرق العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حولت المعسكر إلى مركز تدريبي لعناصرها، ومخزناً للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية شرق المدينة.

وكانت طائرات التحالف استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ذات المنطقة.

وكانت مصادرنا أفادت بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.