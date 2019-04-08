الحديدة.. الحوثي يستهدف مواقع العمالقة

استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة في الدريهمي وعلى مشارف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

وتركز الاستهداف الحوثي، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، على المواقع في شرق مديرية الدريهمي وشرق مدينة الصالح في محافظة الحديدة.

واستخدمت ميليشيات الحوثي الأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة 14.5 أثناء عملية الاستهداف المباشر للمواقع.

في السياق ذاته، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من تفكيك عبوات ناسفة كانت قد زرعتها الميليشيات في وقت سابق بمديرية الدريهمي.

وقال المركز الإعلامي للعمالقة إن الاستهداف المستمر الذي يقوم به الحوثيون في مدينة الحديدة يأتي في سياق التصعيد العسكري المتواصل للميليشيات، إذ قصفت في وقت سابق من الأحد بالمدفعية الثقيلة مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وشنت هجوماً واسعاً على المواقع أدى إلى مقتل 7 جنود من العمالقة وإصابة 17 آخرين بجروح.