مصرع 10 حوثيين بينهم قيادي ميداني بقصف للجيش في جبهة مريس

قتل 10 عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني في جبهة مريس شمال الضالع.

واستهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعاً للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس.

وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي الميداني يحيى سريع، وتدمير عربة بي إم بي.

في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش عدة محاولات تسلل للميليشيات باتجاه "الزيلة"، و"صولان"، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

وفي الأثناء واصلت قوات الجيش اليمني، الأحد، تقدمها الميداني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تقدمت في عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية المدوار في منطقة المدفون، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمي وعدد من التباب المحيطة به.

وأكدت أن قوات الجيش بإسناد جوي مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل تقدمها الميداني باتجاه منطقة المدفون.