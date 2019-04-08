مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مريس بالضالع

اندلعت مواجهات عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم الاثنين بين قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وجاءت المواجهات العنيفة عقب شن الجيش اليمني هجوما واسعا على مواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي شمال مريس وجنوب مديريه دمت.

موضوع يهمك استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة في الدريهمي وعلى مشارف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.وتركز... الحديدة.. الحوثي يستهدف مواقع العمالقة اليمن

وكانت قوات الجيش قد دمّرت مساء أمس رتلا حوثيا مع أفراده وجرافة كانت تقوم بتحصين متارس الحوثين شمال مريس إثر استهدافهم بصواريخ حرارية.

وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني مع مليشيات الحوثي في جبهة مريس في ظل تصاعد وتيرة المواجهات وتعزيزات متواصلة للطرفين إلى خطوط المواجهات.

وأمس الأحد، قُتل 10 عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني في جبهة مريس. واستهدفت قوات الجيش بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعاً للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس.

وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي الميداني يحيى سريع، وتدمير عربة "بي. إم. بي".