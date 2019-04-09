اليمن.. 5 غارات للتحالف على مواقع الحوثيين في حجة

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الـ 12 الساعة الماضية، 5 غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية، تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري عن تدمير عربتين عسكريتين تابعتين لميليشيات الحوثي، وسقوط قتلى وجرحى حوثيين نتيجة الغارات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت أجزاء واسعة الأسبوع قبل الماضي في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس محافظة حجة شمال غربي اليمن.

أما بمحافظة الضالع فلقي 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي بارز مصرعهم، وجرح 12 آخرون، الثلاثاء، في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تعزيزات للميليشيات بجبهة مريس شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، شن غارتين على تعزيزات عسكرية للحوثيين، وتم استهداف طقمين وعربة Bmb، أثناء تواجدهم بقرية نجد القرين غرب منطقة يعيس بمريس.