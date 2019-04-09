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رسالة يمنية إماراتية سعودية لمجلس الأمن حول اليمن

المصدر: العربية.نت
مجلس الأمن "أرشيفية"
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أرسلت البعثات الأممية اليمنية والسعودية والإماراتية، الثلاثاء، رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن. وطالبت الدول الثلاث مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي، الذي من شأنه أن يحسن الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين.

وأشارت الرسالة إلى جني الميليشيات الانقلابية لأرباح كبيرة، لتحكمهم في تدفق البضائع في المناطق التي يحتلونها، كما قالت إن الحوثيين يمنعون وصول المعونات لليمنيين.

ووثقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها.

وجددت الرسالة التزام اليمن وتحالف دعم الشرعية، بالحل السياسي للنزاع، ودعم مهمة المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق اتفاق ستوكهولم.

كلمات دالّة

#إيران, #تحالف دعم الشرعية, #التحالف, #الحوثي, #ميليشيا الحوثي, #اليمن

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