شاهد.. التحالف يستهدف تجمعات حوثية بعمليات نوعية

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء، مقاطع مصورة تظهر عمليات استهداف نوعيه شملت تجمعات لعناصر الميليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في عدة مناطق يمنية.

وبلغ عدد قتلى المليشيات الحوثية في حجة وصعدة، خلال الساعات الـ 48 الماضية ما يزيد عن 78 مقاتلا وعنصرا .

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الاثنين بين قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وجاءت تلك المواجهات العنيفة عقب شن الجيش اليمني هجوما واسعا على مواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي شمال مريس وجنوب مديرية دمت.