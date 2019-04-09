صنعاء.. حوثيون يعتقلون طبيباً انتقدهم في "واتساب"

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، طبيباً في العاصمة اليمنية صنعاء بعد مداهمة عيادته في شارع خولان والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المرضى حتى سال دمه، وتم اقتياده بطريقة مهينة إلى مكان مجهول.

وقالت مصادر طبية، إن عشرة مسلحين من جماعة الحوثي داهموا عيادة طبيب الأسنان أحمد العلفي، (42 عاما) بجوار مستشفى الثورة العام واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى سالت دماؤه وفقد الوعي قبل أن يتم اقتياده بطريقة مهينة إلى طقم تابع لأمن الحوثيين.

وأوضح عبد الله العلفي، أحد أقاربه، أن الطبيب المعتقل يعمل في مستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية وأن سبب الاعتقال، مداخلات للطبيب في إحدى مجموعات "واتساب"، انتقد فيها جماعة الحوثي كفكر وسلطة، وحالة المعاناة المعيشية للناس في مناطقهم وعدم صرفهم للرواتب.

وقال العلفي: "ليست المشكلة في الاعتقال، فمئات الأبرياء في معتقلاتهم، لكن المؤلم أنهم داهموا العيادة بهمجية ودخلوا غرفة الطبيب وبدأوا فوراً بشتمه ومهاجمته والاعتداء عليه بالضرب حتى أدموه، ولم تفلح استغاثات الممرضات والمرضى في إنقاذه من اعتدائهم".

وأشار قريبه إلى أن الطبيب المعتقل يعارض ممارسات الحوثيين ويرفض توجههم العنصري والسلالي، وهددوه عدة مرات ليسكت لكنه ظل يعبر عن رأيه حتى حصل ما حصل".

واعتبر أن مداهمة عيادة طبيب والاعتداء عليه بالضرب واعتقاله، إرهاب مقيت وعمل إجرامي جبان وحقير لا يجوز تبريره أو السكوت عنه بأي حال من الأحوال، وأن الحوثيون يتحملون مسؤولية سلامة الدكتور أحمد وعليهم إطلاق سراحه.

وسبق أن قامت جماعة الحوثي، في 9 ديسمبر الماضي باعتقال غسان محمد أبو غانم، مدير فرع كاك بنك في صنعاء، على خلفية آرائه خلال نقاش ضمن جروب عام في تطبيق" واتسآب"، وتم حبسه لمدة 4 أشهر في مبنى الأمن القومي قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية مارس، بعد دفع فدية مالية.