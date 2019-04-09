غريفثس يغادر صنعاء بعد لقاء عبدالملك الحوثي

غادر البمعوث الأممي، مارتن غريفثس، الثلاثاء، صنعاء بعد زيارة استغرقت نحو 24 ساعة التقى خلالها زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي.

وتم خلال اللقاء بحث معوقات تنفيذ إعادة الانتشار الجزئي للميليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى وفق البند الأول من اتفاق ستوكهولم.

كما بحث غريفثس مسألة الدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في ظل مطالبات حقوقية مستمرة بضرورة العمل على حل هذا الملف الإنساني.

وكان غريفثس قد أرجأ زيارته إلى صنعاء للمرة الثانية خلال يومين لأسبابٍ لوجستية، بحسب مصادر مقربة من مكتبه.