ميليشيات الحوثي تقتحم منزل المرشح لرئاسة برلمان اليمن

أقدمت جماعة الحوثي بصنعاء على اقتحام منزل الشيخ سلطان البركاني، المرشح لرئاسة البرلمان اليمني، في صنعاء، وتمركزت بالمنزل وحولته إلى ثكنة عسكرية تابعة لها، وقامت بطرد العوائل التي كانت في المنزل.

وقال مصدر إن مسلحين من جماعة الحوثي هاجموا المنزل، صباح الأربعاء، وبحوزتهم عدد كبير من الآليات العسكرية، ونهبوا المنزل ونصبوا صواريخ بداخله.

إلى ذلك، أقدم مسلحو الحوثي، حوالي ثلاثة أطقم عسكرية، على محاصرة منزل النائب البرلماني في صنعاء، سلطان العتواني، فى صنعاء، وكانت ابنته "سُمية" تتواجد بالداخل، وقرر المسلحون إخلاء المنزل بالقوة.

ويأتي اقتحام منزل البركاني ومحاصرة منزل العتواني، بعد يوم واحد من تنصيب البركاني رئيساً للبرلمان اليمني ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته، السبت، في سيئون.