التحالف يعترض طائرة "درون" حوثية في سيئون بحضرموت

أفادت مصادر "العربية" أن الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية، تمكنت صباح الخميس من اسقاط طائرة بدون طيار "درون" تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، أعلن أمس الأربعاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح الأربعاء عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكريين مشروعين، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها الميليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية.

فيما لقي 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي بارز مصرعهم، وجرح 12 آخرون، الثلاثاء، في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تعزيزات للميليشيات بجبهة مريس شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، شن غارتين على تعزيزات عسكرية للحوثيين، وتم استهداف طقمين وعربة Bmb، أثناء تواجدهم بقرية نجد القرين غرب منطقة يعيس بمريس.