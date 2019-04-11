‏‫‬مسلحون يغتالون أكاديميا معارضا للحوثي في ذمار

اغتال مسلحون صباح الخميس الأكاديمي بجامعة ذمار مراد القاسمي، وأصابوا طفلته البالغة من العمر 8 أعوام بجروح خطيرة وسط مدينة ذمار ثم لاذوا بالفرار.

وقال شهود عيان إن مسلحين على متن دراجة نارية، هاجموا القاسمي وأطلقوا عليه الرصاص الحي أثناء تواجده مع طفلته في شارع قريب من منزله وسط المدينة، ما أدى لمقتله على الفور، وإصابة طفلته إصابة بالغة.

وذكرت مصادر محليه أن القاسمي عرف عنه انتقاده الحاد والمتواصل لميليشيات الحوثي، ولتصرفاتها الإجرامية ضد أبناء الشعب اليمني، لاسيما انتقاده لـ"ملشنة التعليم" في جامعة ذمار بصورة مستمرة.

وفي صورة واضحة تتواصل عمليات التطهير لمعارضي الحوثيين منذ سيطرة الجماعة على المحافظة مطلع العام 2014 بشن سلسلة اغتيالات مستمره تطال الناشطين الحقوقيين والقيادات المعارضة لها داخل المحافظة، وغالبا ما تغلق هذه القضايا وتقيد ضد مجهول.